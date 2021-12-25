Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Onların gözü de başka yere bakar, kalbi de başka yer için atar"

Bugün bizlere, AK Partili kadrolara, Cumhur İttifakına saldıranlara dikkatlice bakıldığında, bu çevrelerin aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin de düşmanı olduklarını görürsünüz. Biz milletimizin diline, gönlüne, aklına, menfaatine göre konuşuyor, işimizi buna göre yapıyoruz. Karşımızdakilerin düşmanın dili ve aklıyla hareket etmesi, onlar adına bize ok atması, kılıç sallaması herhalde ülkeye ve millete muhabbetlerinden kaynaklanmıyor.

Onların gözü de başka yere bakar, kalbi de başka yer için atar, hesapları da başkaları için kurulur. Bunun son örneğini döviz kurlarında bir süredir yaşanan dalgalanmalar sırasında bir kez daha gördük. Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyordu. Halbuki kurun serbest piyasa ekonomisiyle de uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı bu ülkedeki herkesin, 84 milyonun her birinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurlarında bir süredir yaşanan dalgalanmalarda bir kez daha gördük. Birileri döviz yükseldikçe Türkiye ekonomisi batacak, bize de gün doğacak diye sevinçten yerlerinde duramıyor, ellerini ovuşturuyorlardı.https://t.co/gvMgnErq2O pic.twitter.com/yRNJJh26br — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2021

"Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler"

Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir, kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın atalarımızın güzel bir lafı var, "Dere yatağında akar". Bay Kemal bunları bilmez. Ben ekonomistim, benim işim bu… 40 yıl siyasette bu türlerle uğraştık. Şimdi sorun Türkiye’nin gerçekleriyle, ekonomimizin işleyişiyle, milletimizin menfaatleriyle ilgisi bulunmayan, spekülatif bir dalgayla ülkemizin boğulmaya çalışılmasıdır. Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bunu ne yaptık? Bir saatte atıverdik.

"Ne karanlık hayallerin kurulduğunu hep birlikte gördük"

İnsanları paniğe sürükleyerek bu dalgayı sürekli büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, akademisyen ve gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik. Akla, mantığa, izana, vicdana, ahlaka sığmayan ne senaryoların ortada dolaştırıldığını ne sinsi hesapların yapıldığını ne karanlık hayallerin kurulduğunu hep birlikte gördük.

"Sert iniş-çıkışların yaşanmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu"

Tabii bu süreç boyunca biz hep çalıştık, hazırlık yaptık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıkmaya başlayınca da duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuyla paylaştık. Halbuki ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu.

Türkiye, tarihinin en yüksek üretimine, en yüksek istihdamına, en yüksek ihracatına ulaşmıştır. Küresel finans krizine rağmen uluslararası yatırımcılar, son dönemin en yoğun ilgisiyle ülkemize akın ediyordu. Kendi sanayicilerimiz sürekli kapasite büyütüyor, yeni fabrikalar inşa ediyor, yeni eleman arıyorlardı.

Lojistik sektörümüz tarihimizin en canlı ve en karlı dönemini yaşıyordu. Turizmde öngörülenin ötesinde turist sayısını ve gelir rakamını yakaladığımız bir sezon geçiriyorduk. Hizmetler sektörü, salgından sonraki en hareketli döneminin tadını çıkarıyordu. Buna rağmen dışarıdan ve içeriden birileri dedikoduyla, yalanla, iftirayla ülkemizi içinde bulunan gelişme ikliminden çıkarıp kriz iklimine sokmak için ısrarla, canla, başla çalıştı.

"Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'te yapılacak"

Eski Türkiye güzellemeleriyle ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını yok etmeyi hedefleyenler hemen seçim çağrılarıyla ortaya döküldü. Bay Kemal, Meral Hanım, boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi diye bir şey söz konusu değil. Türkiye, bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor.

"Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın"

Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın.