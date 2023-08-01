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Gündem
AA 01.08.2023 21:34

Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklıklarının artacağına işaret ederek, vatandaşlara saat 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu haftaki sıcaklık verilerini paylaştı.

Özhaseki, "Bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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