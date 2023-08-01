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Gündem
AA 01.08.2023 18:39

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda silahlı saldırı: Şüpheli gözaltında

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda silahlı saldırı: Şüpheli gözaltında

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda silahlı saldırı: Şüpheli gözaltında

Kadının Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsveç Konsolosluğu binasına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. 

Tunç, "Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

 

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