Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma komandoların ısrarlı ve kararlı takipleri soncunda bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kurulduğunu aktardı.

Çıkan çatışmada İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Ardem Ararat' kod adlı Sultan Oruç isimli teröris silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmanın şehit edildiği, 2 jandarmanın da yaralandığı tespit edildi.

"Hainlere nefes aldırmayacağız"

Şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet dileyen Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız! Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

3 mayın/EYP eylemine katıldığı tespit edildi

Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı bilinen Oruç'un, geçmiş faaliyetlerine ilişkin yapılan incelemede, 3 mayın/EYP eylemine katıldığı, bu eylemlerde 4 jandarma personelinin şehit edildiği ve 2 jandarma personelinin yaralandığı tespit edildi.

Teröristin, Bitlis-Merkez ilçe Hazo Boğazı mevkiinde 8 Temmuz 2017 tarihinde 2 jandarma personelinin şehit olduğu ve 1 jandarma personelinin de yaralandığı EYP'li saldırı, Bitlis Çeltikli Sehi Bölgesi'nde 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen operasyon esnasında, 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelin de yaralandığı EYP'li saldırı ve Bitlis Kayalıbağ köyü kırsalında 10 Nisan 2018'de gerçekleştirilen operasyon esnasında 1 jandarma personelinin şehit olduğu EYP'li saldırılara katıldığı belirlendi.