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TRT Haber 01.08.2023 15:43

Esenyurt'taki saldırının zanlılarından Murat Özer tutuklandı

İstanbul Esenyurt'taki bir iş yerine gerçekleştirilen ve 2 kişinin öldüğü saldırının zanlılarından Murat Özer tutuklandı.

Esenyurt'taki saldırının zanlılarından Murat Özer tutuklandı

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Ö, emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ö, T.Ö. ve A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 kişi hayatını kaybetmişti

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

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