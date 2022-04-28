Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale ziyareti kapsamında, Valiliğin kentteki bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, Kırıkkale'nin 2022 eğitim yatırımlarını 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkartma kararı aldıklarını dile getiren Özer, bu yatırımların içerisinde deprem nedeniyle güçlendirilecek "yık-yap" kapsamındaki okulların ve özel eğitim uygulama okullarının bulunduğunu söyledi.

"Yarın itibarıyla bu yatırımları Kırıkkale'ye göndereceğiz"

"Yarın itibarıyla bu yatırımları Kırıkkale'ye göndereceğiz ve süreci hemen başlatacağız" diyen Özer, Kırıkkale'nin Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile savunma sanayi ve mesleki eğitimle ilgili devasa yatırımların bulunduğu bir il olduğunu ifade etti.

Özer, Kırıkkale'nin mesleki eğitimi geliştirmede büyük bir potansiyelinin bulunduğuna işaret ederek, mesleki eğitimde 28 Şubat'ın verdiği hasarı onarmak bir taraftan da iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için devasa projeler ürettiklerini söyledi.

"Kırıkkale'mizi daha güçlü noktalara taşıyacağız"

Bu projelerden en öncelikli illerden birinin Kırıkkale olduğunu bildiren Özer, "İnşallah bu potansiyelini önümüzdeki günlerde yeni projelerle, yeni açılımlarla bu alandaki yatırımları, insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak çok daha iyi bir noktaya gelecektir. İnşallah Kırıkkale'mizi Bakanlık olarak talep ettiği her konuda her zaman yanında olacak şekilde çok daha güçlü noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

"Ülkemizin iyi noktalara gelmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Bakan Özer, Kırıkkale Belediyesinin eğitimle ilgili yeni projelerinin bulunduğunu dile getirerek, bu projelere Bakanlık olarak destek vereceklerini anlattı. Özer, şunları kaydetti:

"Kırıkkale, nasıl COVID-19 sürecinde maske üreterek Türkiye'ye nasıl örnek teşkil ettiyse, maske bulmanın zorluklarının yaşandığı bir dönemde Kırıkkale'den bir bayrak dalgalandıysa bundan sonra eğitimin her alanında burada çok güzel projeler gerçekleşir, bayrak dalgalanabilir. Bakanlık olarak geleceğe umutla bakma adımlarında valimizin, belediye başkanımızın, milli eğitim müdürümüzün ve tüm okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman üzerinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Nasıl son 20 yıl içinde eğitimden ulaştırmaya, turizmden alt yapıya kadar tüm alanlarda yatırımlar yapıldıysa, Türkiye çok hızlı bir dönüşüm evresinden geçmişse bundan sonra da emin adımlarla yoluna devam edecektir. Zaman zaman sıkıntılar, sarsıntılar olacaktır ancak istikamette sapma olmadan sadece bölgesine değil dünyada söz sahibi bir ülke olma yolunda emin adımlarla bu kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Ülkemizin çok daha iyi noktalara gelmesi için hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz."