Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir programı kapsamında Fatma Bacı Sevgi Evlerini ziyaret etti, ardından Merkez Huzurevi sakinleriyle iftar yaptı.

Burada konuşan Bakan Yanık, Kırşehir'in gönülden gönüle giden yolları hatırlatan, gönül köprüleri kuran Neşet Ertaşların, Çekiç Alilerin, Muharrem Ertaş üstadın memleketi olduğunu, Ahi Evran Veli'nin Ahiliği buradan dünyaya armağan ettiğini söyledi.

Ahi Evran'ın yolunu açtığı ve dünya medeniyetine armağan ettiği Ahiliğin, iş ahlakı ve toplumsal değerler açısından hala yol gösterici bir teklif olduğunu belirten Yanık, "Bugün birçok başlıkta yürüttüğümüz sosyal yardımlar ve hizmetlerimizin nüveleri, kökleri Ahilik teşkilatının fiilen üstlendiği vazifelerdir. Muhtaçlara, kimsesizlere ulaşma, sosyal yardım mekanizmalarını işletme gibi birçok işi ve fonksiyonu bünyesinde barındıran bir durumdan bahsediyoruz" diye konuştu.

"Farklı hizmet modelleriyle vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz"

Yanık, Bakanlık olarak başta sosyal yardımlar ve hizmetler olmak üzere sorumluluk alanlarına giren her alanda canla başla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Devletimizin temel felsefesi ve görevi, ailemizin ve nihayetinde toplumumuzun refahını artırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Biz de Bakanlık olarak farklı hizmet modelleriyle vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. AK Parti hükûmetleri döneminde en önemli farklardan birisi, talep odaklı hizmetlerden arz odaklı hizmetlere geçmek olmuştur. Arz odaklı hizmet, artık bize gelmiyor, biz vatandaşa hizmet götürmek için gidiyoruz demek. İhtiyaçlarını tespit ediyoruz, gerekli çözümleri üretiyor ve vatandaşa ihtiyaç duyduğu hizmeti biz ulaştırıyoruz demek. Aile ve Sosyal Destek Programı'mız (ASDEP) ile sosyal hizmetlerimizi kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Kırşehir'de 2017-2022 yılları arasında 18 binden fazla haneye ulaşmışız, ASDEP personelimizle. İhtiyaçlarına göre olması gereken çalışmaları yapmışız, onları ilgili yerlere yönlendirmişiz. O ailelerin düzenli takiplerini yapmışız."

"Ağır kayıplar olmadan bu süreci tamamlamış olduk"

COVID-19 salgını döneminde dünyada çok yoğun kayıplar olurken Türkiye'de kayıpların son derece sınırlı kaldığını ifade eden Bakan Yanık şunları kaydetti:

"İstatistikler, araştırmalar bunu söylüyor. Dünyada pandemi döneminde yaşlı ölümleri yüzde 33 ila 82 arasında değişti. Bizde elhamdülillah bu sayı yüzde 4,4'te kaldı. Çok şükür. Bu, buralarda çalışan personelimizden, devletimizin her kademesindeki çalışanımızın sorumluluk duygusuyla ortaya çıkan sonuç. Daha önemlisi, sizlerin bize güvenmeniz ve kurallara uymanızla söz konusu oldu. Ağır kayıplar olmadan bu süreci tamamlamış olduk. Pandemi döneminde hayatlarını kaybeden büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O dönemi büyük bir fedakarlıkla, aylarca evine gidemeyen, çalıştığı kurumdan çıkamayan çalışma arkadaşlarımızın fedakarlığıyla da tamamladığımızı biliyoruz. Buradan da onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun hepsinden."

Bakan Yanık, konuşmasının ardından huzurevi sakinleriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftara Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve kurum amirleri de katıldı.