Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay, şehit ve gazi yakınlarıyla iftar yaptı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı.
İftarın ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği sırada küçük bir kız çocuğu Oktay'ın yanına geldi. Küçük kız ile konuşan Oktay, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bu sırada mikrofonu eline alan ve ihlas suresini okuyan küçük kız, salondakileri şaşırtırken, babası başta olmak üzere herkes için dua etti.
Etiketler: Fuat Oktay
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