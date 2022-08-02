Bakan Nebati, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni banknot ve madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

“Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak”



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarına yanıt verdi. Detayları @trthaber muhabiri Merve Sarıkaya aktardı. pic.twitter.com/U69MPIzYLL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2022

500 ve 1000 TL’lik banknot ve 10 liralık madeni para basılmayacağını söyledi.

Nebati, “Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışmaya ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” ifadesini kullandı.