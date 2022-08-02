Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: 500 TL'lik banknotla ilgili bir çalışma yok
[AA (arşiv)]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL’lik banknot iddialarına karşı, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” dedi.
Bakan Nebati, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni banknot ve madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı.
“Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarına yanıt verdi. Detayları @trthaber muhabiri Merve Sarıkaya aktardı. pic.twitter.com/U69MPIzYLL
500 ve 1000 TL’lik banknot ve 10 liralık madeni para basılmayacağını söyledi.
Nebati, “Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışmaya ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” ifadesini kullandı.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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