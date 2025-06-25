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TRT Haber 25.06.2025 17:08

Bakan Kurum'dan "kiralık sosyal konut" müjdesi

İstanbul'da kiralık konut müjdesi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan "kiralık sosyal konut" müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında konuştu.

Bakan Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatacaklarını aktararak, "Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul için bir başka müjde daha paylaşan Kurum şunları açıkladı:

"İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu yakasında Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek, dengelemek suretiyle yine yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımız için bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız."

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İstanbul Konut Murat Kurum
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