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TRT Haber 10.03.2025 14:55

Bakan Kurum’dan deprem fırsatçılarına tepki: 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde fahiş fiyatla beton satan firmalara tepki gösterdi. “5 bin TL’ye beton mu olur? Adam gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok” diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz’a “Eğer öyle 5 bin TL’ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin” talimatını verdi.

Bakan Kurum’dan deprem fırsatçılarına tepki: 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyaretinde depremin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünü 5 bin TL’den satan fırsatçı firmalara da tepki gösterdi.

"Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok” 

Toplantıda konuyla ilgili belediye başkanlarının açıklamalarını dinleyen Bakan Kurum “5 bin TL’ye beton mu olur? Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün. Normal bin 800 TL’ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL’ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz. 5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL’nin üzerine beton parası ödemem orada. 3 binini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim” dedi. “Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok” diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz’a “Eğer öyle 5 bin TL’ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin. Bu işi 1 hafta içinde halledelim” talimatını verdi.

Bakan Kurum’dan deprem fırsatçılarına tepki: 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin

İkizce için komisyon kurulacak

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde arazileri kamulaştırılan vatandaşlarla ilgili mahalle muhtarının taleplerini dinledi.

Arsası karşılığı ahırlı köy evi isteyene trampa yapılarak (takas) belirlenecek bölgede Bakanlık tarafından ev yapılacağına istemeyene arsasının karşılığındaki tutarın ödeneceğinin altını çizen Bakan Kurum konuyla ilgili komisyon kurulması talimatını verdi.

Bakan Kurum, “Normal konut isteyene normal konut vereceğiz. Normal konut istemeyen de diyecek ki; ‘ya biz 5 kişi bu hayvancılığa devam edeceğiz’. Vali yardımcımızla sizler adına burada hep beraber takip edeceksiniz. Düzenli toplanalım, düzenli bilgilendirelim. Bizim burada yapılması gereken bir şey varsa arkadaşlara söyleyin çözeceğiz” dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Malatya Murat Kurum
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