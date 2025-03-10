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Gündem
AA 10.03.2025 14:37

TÜSİAD davasında duruşma tarihi belli oldu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında , dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

TÜSİAD davasında duruşma tarihi belli oldu

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Arass hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ilk duruşmanın da 20 Mayıs'ta yapılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ile YİK Başkanı Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanıklar Aras ve Turan'ın konuşmalarında, Türkiye genelinde hukuki güvenliğin olmadığı, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik güven problemi nedeniyle huzursuzluk yaşadığı, tutuklama iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğu, kayyum atama iş ve işlemleriyle gözaltı, tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığı yönünde beyanları olduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanıkların içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylarla ilgili değerlendirmede bulunarak, telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli bilgileri yaydıkları kaydediliyor.

Aras'ın konuşmasının TÜSİAD'ın internet sitesi üzerinden görüntülü ve yazılı şekilde yayınlandığı belirtilen iddianamede, sanıkların sözlerinin ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili olup, eylemlerinin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu vurgulanıyor.

Sanıkların, siyasi, ekonomik ve ticari konularda toplumu manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı ya da yanıltıcı bilgiler verdikleri ifade edilen iddianamede, Turan ve Aras'ın "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturma ise ayrı yürütülüyor.

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