Duman 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.01.2025 10:32

Bakan Kurum'dan "Bakırcılar Çarşısı" paylaşımı: Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki Bakırcılar Çarşısıyla ilgili "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri tamamlandığında 106 ofis ve 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" dedi.

Malatya'da depremde ağır yıkıma uğrayan Bakırcılar Çarşısı, vatandaşın ve esnafın talebi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca kendi yerinde sağlamlaştırılmış zeminde yeniden inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısı çalışmalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı. Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı."

Bakan Kurum'dan "Bakırcılar Çarşısı" paylaşımı: Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri

Bakan Kurum çarşının tamamlandığında "3 bin 745 dükkân, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya’nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan "Bakırcılar Çarşısı" paylaşımı: Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri

Kurum, çarşıda yapılan çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

ETİKETLER
Malatya Murat Kurum Emlak
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico ile görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Başkasının evine ait tapu bilgilerini paylaşan kişiye ceza
11:48
Rüzgarda YEKA ihalesi 1,2 milyar dolarlık yatırım getirecek
11:42
Emtia piyasası geçen hafta yükseldi
11:35
Van'da terör soruşturmalarında 9 gözaltı
11:36
Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
11:22
Bakan Tekin'den yarıyıl tatili önerileri: Etkinlikleri ihmal etmeyin
Kırklareli'nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor
Kırklareli'nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor
FOTO FOKUS
Bakan Kurum'dan "Bakırcılar Çarşısı" paylaşımı: Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri
Bakan Kurum'dan "Bakırcılar Çarşısı" paylaşımı: Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ