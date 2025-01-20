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Gündem
TRT Haber 20.01.2025 00:43

İletişim Başkanı Altun'dan Arıkan'a geçmiş olsun mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kalp krizi geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan için mesaj paylaştı.

İletişim Başkanı Altun'dan Arıkan'a geçmiş olsun mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Altun, "TRT Spor spikeri Sayın Erdoğan Arıkan’ın Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Fahrettin Altun, Erdoğan Arıkan için şifa dileğinde bulundu, "Sayın Arıkan’a, ailesine, spor camiasına TRT’ye ve tüm sevenlerine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisine devam ediliyor. 

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