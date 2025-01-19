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Gündem
AA 19.01.2025 18:21

Türkiye, Ermenistan'ın 2 suçluyu iadesini takdirle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişinin Türkiye'ye iade edilmesi konusundaki işbirliğinin takdirle karşılandığını ifade etti.

Türkiye, Ermenistan'ın 2 suçluyu iadesini takdirle karşıladı

Bakanlık, organize suça karışmış 2 kişinin, Ermenistan'dan Türkiye'ye iadesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) kırmızı bülten kapsamındaki talebine cevaben, organize suç faaliyetlerinde bulunan 2 kişiyi Türkiye'ye iade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği işbirliğini takdirle karşılamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, suçluların Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıklamıştı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak'ın Türk polisince Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, suç örgütü üyesi olduğu aktarılmıştı.

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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getirildi
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