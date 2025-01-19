Türkiye genelinde aranan 2 bin 574 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olacak şekilde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Eş zamanlı 12 bin 243 karma ekip, 170 dedektör köpek ve 42 bin 561 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 551 bin 457 kişi kontrol edildi, 2 bin 574 aranan kişi yakalandı, 108 kişi gözaltına alındı, 91'i idari ve 684'ü adli olmak üzere 775 kişiye işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında, 193 bin 437 araç kontrol edildi, 8 bin 384 araca idari para cezası uygulandı, 769 araç trafikten men edildi, 31 aranan araç tespit edildi ve toplam 29 milyon 164 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.

10 bin 907 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 155'i idari ve 37'si adli olmak üzere 192 iş yerine işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamada 1 uzun namlulu silah, 37 ruhsatsız tabanca, 48 av tüfeği, 2 bin 405 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 9 kesici/delici alet, 8 kurusıkı tabanca, 21 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 254 gram esrar, 58 gram skank, 33 gram metamfetamin, 122 gram sentetik kannabinoid, 679 uyuşturucu hap, 15 gram kokain, 4 gram eroin, 4 bin 305 paket kaçak sigara, 20 litre kaçak içki ve 688 tarihi eser de ele geçirildi.