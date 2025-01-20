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Gündem
TRT Haber 20.01.2025 00:34

Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

Bakanlık, Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletine bağlı Gurara bölgesinde dün akaryakıt tankerinin patlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gurara bölgesinde dün meydana gelen yakıt tankeri patlaması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda dün, akaryakıt yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti. Çevredekilerin devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamıştı.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, patlama sonucu 86 kişinin öldüğü, 55 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Nijerya Akaryakıt
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