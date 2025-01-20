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Gündem
TRT Haber 20.01.2025 06:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma temposu devam ediyor. Erdoğan bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico'yı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico ile görüşecek

Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyeti resmi ziyaret için Türkiye'de olacak.

Konuk başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Görüşmede Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

İki isim görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Akşam saatlerinde ise Fico onuruna resmi akşam yemeği verilecek.

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