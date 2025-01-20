Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda hazır bulunan Kızılhaç ekibi, 3 İsrailli kadın esiri Kassam Tugayları'ndan teslim aldı.

Kassam Tugayları'nın tam teçhizatlı olarak görüldüğü teslim operasyonuna binlerce Filistinli tekbir ve sloganlarla eşlik etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılhaç, 3 İsrailli esirin kendilerine teslim edildiğini ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıktığını belirtildi.

Filistinliler özgürlüğüne kavuştu

İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli esir serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinli esirleri taşıyan otobüs Ofer Cezaevi'nden hareket etti. İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli esir serbest bırakıldı.