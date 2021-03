Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İlbank 2020 Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İller Bankasının kendi öz kaynaklarıyla 2003'ten bugüne kadar 100 bin projeyi bitirdiğini, 84 milyar liralık yatırım yaptığını anlattı.

İller Bankasının 88. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Kurum, "Sadece geçen yıl 6,5 milyar lira yatırım yapan bankamız, bugün bedeli 8,5 milyar lira olan 700'e yakın projeyi 81 ilin tamamında sahada sürdürmektedir" dedi.

İller Bankasının Mogan Gölü'nün çevre düzenlemesi, Ayder yaylasının altyapısı, İstanbul Finans Merkezinin çevre düzenlemesi gibi pek çok projeyi gerçekleştirdiğini aktaran Kurum, şehirlere hizmet eden İller Bankası ailesine teşekkür etti.

Belediyelerin tüm çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Kurum, 80 ilde yaklaşık 300 ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kurum, bakanlığının ve İller Bankasının her zaman yerel yönetimlerin yanında olduğunu vurguladı.

Milletin sağlığı, güvenliği ve huzuru için gerçekleştirdikleri projelerin başında kentsel dönüşümün geldiğini ifade eden Kurum, bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

"Elazığ ve Malatya'da 10 bin konutun teslimi yaptık"

Elazığ ve Malatya'da 26, İzmir'de 5 bin konutun çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da 10 bin konutun teslimi yaptık ve kalan konutları da etaplar halinde yapıyoruz. İzmirimizde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bir yıl içerisinde afet konutlarımızı yapacağız ve vatandaşlarımızı sağlam, güvenli, yeşil ve sosyal alanları olan konutlarımıza yerleştireceğiz. İstanbul'un nerdeyse tüm ilçelerinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hemen hemen her gün İstanbul'da yüzlerce deprem konutumuzun temellerini atıyoruz. İnşallah hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümle yılda 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

Bakan Kurum, "Tarihe vefa, geçmişe saygı" sloganıyla 44 ilde, 79 tarihi meydanı da yeniden ihya ettiklerini söyledi.

Türkiye'de bir ilk ve model olacak ahır projesini Ağrı'dan başlattıklarını, 550 milyon liralık yatırım bedeli olan projede 341 ahır ve 3 veteriner binasının yer alacağını aktaran Kurum, "25 bin başlıklı tesisi Ağrı'ya kandırmış olacağız. Proje, Ağrı'daki istihdamı arttıracak, bölgeyi kalkındıracak" dedi.

Belediye başkanlarına seslenen Kurum, "Gelin hep birlikte projelerimizin hepsini ekonomik bir değere, istihdama bağlayalım ve yaptığımız her projede de vatandaşımızı refahını, şehrimizin huzurunu, mutluluğunu ve ekonomik anlamda da kalkınmayı sağlayacak projelerle birleştirelim. Bakanlık olarak biz bu projelerin hepsine katkı sağlayacağız, destek olacağız" sözlerini kullandı.

"Modern otoparklar üretip trafik sıkışıklığını azaltıyoruz"

Modern otoparklar üretip trafik sıkışıklığını, şehirlerdeki araç yoğunluğunu azalttıklarını belirten Kurum, Türkiye'nin her yerinde, özellikle şehir merkezlerinde yaşanan trafik sorununu çözecek otopark projelerini farklı şehirlerde üretmeye başladıklarını söyledi.

Yeni Otopark Yönetmeliği'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulamasını getirdik. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 metrekare ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılması hükmünü getirdik. Otoparkın öncelikle, bina bodrumunda karşılanması zorunluluğunu kaldırdık. Talebe göre, binanın bodrumunda veya binanın bahçeleri ile bahçe altlarında yapılabilmesinin önünü açtık. İlçe belediyeleri de bundan böyle bölge otoparkları yapabilecekler. Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalar ile AVM ve bölge otoparklarında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirdik. Bu da inşallah 2023'te elektrikli otomobilimizin ülkemize kazandırılması çerçevesinde çok önemli. Yine bütün AVM'lerde elektrikli şarj istasyonlarının hızlı şarj özellikli olması zorunluluğunu getirdik. Yeni yönetmeliğimizle hem trafik yoğunluğunu azaltacağız hem de vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca tüm belediyelerimizin bu konuda çok daha etkin olmalarını sağlamış olacağız."

"Son 2 yılda 80 bin konutun teslimini yaptık"

TOKİ'nin şu ana kadar sosyal donatılarıyla beraber toplam 1 milyon bağımsız bölüm ürettiğini aktaran Kurum, son 2 yıl içinde de 80 bin konutun teslimini yaptıklarını, 150 bin sosyal konutluk iki projenin inşaatlarının devam ettiğini söyledi.

Millet bahçelerinin de inşasının sürdüğünü dile getiren Kurum, 57 millet bahçesinin tamamladığını, 78 ildeki 235 millet bahçesi proje çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Bakan Kurum, 22 ilde uygulamaya başladıkları ekolojik koridorların en önemli parçalarının birinin de bisiklet ve yürüyüş yolları olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Son 2 yılda 1300 kilometre bisiklet yolu, 108 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını hamdolsun tamamladık. Bakın biz bakanlık olarak 2020 yılında belediyelerimize 672 çevre temizlik aracı ve kamyonu hibe ettik. 64 bin 684 çöp konteynırı hibe ettik. Bisiklet ve yürüyüş yolları, sıfır atık projesi uygulamaları, çevre dostu sokak projeleri, atık su ve katı atık tesisleri için 700 milyon lira destekte bulunduk. Yine İller Bankamızla, 339 belediyemizin 407 projesi için 690 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 1 milyar liralık finansman desteği sağladık."