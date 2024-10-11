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Gündem
AA 11.10.2024 16:11

Bakan Kurum: İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor" dedi.

Bakan Kurum: İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutumuz yenileniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni bir adımın daha atıldığını açıklayarak, "Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatacağız" dedi.

Bakan Kurum şöyle devam etti:

" 'Yarısı Bizden' kampanyamızda vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapmış, yeni başvuru dönemini başlatmıştık. Tarih kısıtlamasını kaldırarak, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasını sağladık. Hiçbir vatandaşımızın hak kaybı yaşamasına da izin vermedik. Toplamda 1 buçuk milyon liralık desteği sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa; Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle dönüşümü başlatacağız."

"İstanbul'un her köşesinde izimiz var"

Kurum, “ Yeniden göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana daha yaşanabilir bir İstanbul için önemli adımlar atıyoruz. Bağcılar Millet Bahçesi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ve Basketbol Gelişim Merkezi'mizin açılışlarının ardından; bugün de sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yuvalarımız hayırlı olsun diyorum; her bir annemize, gencimize, yavrumuza, evinizde güle güle oturun. Ne zaman İstanbul'a bir hizmette bulunsak, hep aynı hissiyatı yaşıyoruz. Çünkü bu şehre hizmet etmeyi, şereflerin en büyüğü olarak görüyoruz. Hamdolsun, İstanbul'un her köşesinde izimiz var, mührümüz var. Kartal'dan Küçükçekmece'ye, Tuzla'dan Avcılar'a kadar her ilçemizde devam eden yatırımlarımız var, projelerimiz var, hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 12 yıl önce başlattığımız Kentsel Dönüşüm seferberliğiyle İstanbul'umuzda tam 905 bin evimizi ve dükkânımızı azimle, gayretle dönüştürdük. Ailelerimizin buralarda güven içinde yaşamalarına, onbinlerce esnafımızın huzur içinde ekmek kazanmasına vesile olduk” İfadelerini kullandı.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Kentsel Dönüşüm Konut Murat Kurum Sosyal Konut Projesi TOKİ
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