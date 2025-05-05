Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.05.2025 10:19

Özgür Özel'e saldıran zanlı hakkındaki soruşturma derinleştiriliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumrukla saldıran zanlı hakkında gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi nedeniyle 1 gün uzatıldı.

Özgür Özel'e saldıran zanlı hakkındaki soruşturma derinleştiriliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özgür Özel'in bir saldırgan tarafından yumruklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan S.T'nin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı
CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı

Soruşturma

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

ETİKETLER
CHP Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder
Sıradaki Haber
Türkiye’den yeni bir meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
TÜSİAD yöneticileri hakkında iddianame düzenlendi
10:49
Sarıyer'de yol çöktü, çalışmalar 3. gününde sürüyor
10:44
Nisanda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu
10:41
Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı
10:33
Fransa'da bir Katolik okuluna cinsel ve fiziksel şiddet suçlamasıyla ön soruşturma açıldı
10:31
Model Türk Devletleri Teşkilatı programı ilk kez düzenlendi
Kurt kulağı çiçekleri açtı
Kurt kulağı çiçekleri açtı
FOTO FOKUS
Adana'da başıboş köpekler çocuklara saldırdı
Adana'da başıboş köpekler çocuklara saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ