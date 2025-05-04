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TRT Haber, AA 04.05.2025 15:33

CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Özel'e saldıran şahıs gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Özel: Saldırı siyaset kurumuna yapıldı

Özgür Özel, kendisine yapılan yumruklu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak gördüğünü belirtti:

"Ne çıkarsa çıksın arkasından, sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin, kimseye bir faydası yok."

 

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki S.T. olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İlk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin bir bulguya rastlanmadı

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 yaşındaki kızı M.T. ve 17 yaşındaki oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, 11 yaşındaki küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelinin irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu

Kurtulmuş: Bu tür eylemler, demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'in uğradığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Millî iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bir partinin genel başkanına, hangi gerekçeyle olursa olsun yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu tür eylemler, sadece şahıslara değil, aynı zamanda demokrasimize ve milletimizin ortak değerlerine aykırıdır. Sayın Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu menfur saldırının failleri hakkında adli sürecin ivedilikle ve titizlikle yürütüleceğine olan inancımı ifade ediyorum."

CHP Genel Başkanı Özel'e saldırıya tepkiler
CHP Genel Başkanı Özel'e saldırıya tepkiler

Yılmaz: Şiddet siyaseti ve toplumu zehirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırının ardından başlatılan hukuki süreci yakından edeceklerini söyledi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Meşru siyaset zeminine, demokrasiye ve farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine yönelik her saldırı, yalnızca hedef aldığı kişiye değil, tüm toplumsal barış ve ortak yaşam irademize yöneliktir. Fikirler ve eleştiriler ancak demokratik çerçevede karşılık bulduğunda anlam kazanır; şiddet ise siyaseti ve toplumu zehirler. Cumhuriyet Başsavcılığımızın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmayı ve devamındaki hukuki süreci yakından takip edeceğiz."

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