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TRT Haber, AA 05.05.2025 08:02

Ankara'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün "sözde emniyet sorumlularına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20'si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kamu personeli olmak üzere "sözde emniyet sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yuvalanmaya ve eleman kazanmaya çalıştıkları, emniyet personelini örgüt bünyesinde oluşturdukları sisteme göre kodladıkları, kazanılan elemanların örgütsel bağlılıklarını izleyerek kaydetme faaliyetleri yürüttükleri belirtildi.

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