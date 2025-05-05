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Gündem
AA 05.05.2025 00:23

Derbide lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

Derbide lazer tutan taraftar gözaltına alındı

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y.'yi gözaltına aldı.

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon vermezken ilk net pozisyonunu 26. dakikada Talisca ile değerlendiremedi. Orta alan mücadelesi şeklinde devam eden müsabakada siyah-beyazlı ekip, korner sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Talisca'nın elle müdahalesi neticesinde penaltı kazandı.

Derbide lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Müsabakanın 36. dakikasında Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde savunmada Mert Müldür'ün hatalı geri pasında Gedson Fernandes, 44. dakikada topu ağlara gönderdi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda baskılı bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş savunmasını aşmayı başaramayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

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