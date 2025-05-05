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Ekonomi
TRT Haber 05.05.2025 10:00

Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 37,86 ile 40 ayın en düşüğünde.

Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 36,09 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 2,01 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,01 artış, ulaştırmada yüzde 3,80 artış ve konutta yüzde 4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,51, ulaştırmada yüzde 0,57 ve konutta yüzde 0,74 oldu.

Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 36,81 arttı, aylık yüzde 3,10 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.

Kira artış oranı 48,73 oldu

Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması da yüzde 48,73 oldu.
 

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