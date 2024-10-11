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Gündem
AA 11.10.2024 15:33

Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında iş birliği yapacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Sırbistan arasında Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını bildirdi.

Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında iş birliği yapacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic'in huzurlarında, Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic ile Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında medya alanında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum"

 

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