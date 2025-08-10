Açık 27.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.08.2025 21:43

Bakan Kurum: Gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları yaptığını ve teyakkuz halinde olduklarını açıkladı.

Bakan Kurum: Gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz, gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

ETİKETLER
Murat Kurum Deprem Balıkesir
OKUMA LİSTESİ