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Gündem
AA 24.11.2024 12:27

Bakan Kurum, depremzede öğretmenin yeni evine misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan Başöğretmen Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti.

Bakan Kurum, depremzede öğretmenin yeni evine misafir oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan Başöğretmen Güler'in konteyner kentten sonra taşındığı TOKİ konutlarındaki yeni hanesine misafir oldu.

Bakan Kurum, depremzede öğretmenin yeni evine misafir oldu

Güler'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kurum, "Ev yapılır, yol yapılır, altyapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Adıyaman Asrın Felaketi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Eğitim Kahramanmaraş Murat Kurum Öğretmen Öğretmenler Günü TOKİ
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