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Gündem
TRT Haber 24.11.2024 12:01

Erdoğan: Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları her zaman yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan: Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları her zaman yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 

"Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.

"Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum"

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum"

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