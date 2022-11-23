Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

İnceleme yapmak üzere bölgede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de açıklama yapıyor. https://t.co/Mpd4cxP5aq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2022

4 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor

Bakan Kurum, tedavi gören vatandaşların büyük bir kısmının taburcu edildiğini belirterek, 4 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.

5,9 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 138 artçı deprem meydana geldiğini belirten Kurum, "En büyük tesellimiz bu depremlerde can kaybı olmamasıdır. AFAD ve Kızılay'ımız da vatandaşların gıda ve barınma ihtiyaçlarını yürütüyorlar" dedi.

"Vatandaşlar binaların hasar tespitinin ardından evlerine girmeli"

Sahada hasar tespit çalışmaları başlatıldığını aktaran Kurum, "Hasar tespit çalışmalarının 2-3 gün içinde tamamlanması planlanıyor. 321 binada hasar tespiti yapıldı, Gölyaka'da 5 bina ve 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova merkezde 3 bina ağır hasarlı. Yurtlarımızı inceledik herhangi bir hasar söz konusu değil. Tüm kamu binaları, okullar, hastaneler incelendi. Kısmı, az hasarlı kamu binaları var. Çocuklarımızın güvenliği sağlanmasına müteakip okullarla ilgili süreci Valimiz vatandaşlarımızı da bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürütüyor olacak. Vatandaşlarımızın büyük kısmı tedbir nedeniyle dışardalar. Vatandaşlar binaların hasar tespitinin ardından evlerine girmeli" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gölyaka’da 5 bina ve 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve Düzce merkezde 3 bina ağır hasarlı. Akşam itibarıyla şehrimizin yüzde 95'ine elektrik verilecek.https://t.co/b5c3jWi1tm pic.twitter.com/itwuMZn1Xq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2022

"Bina stokunun yüzde 75'i Deprem Yönetmeliği'ne uygun olduğu için çok fazla hasara yol açmadı"

Kurum, eşya hasarlarının da kısa bir süre içinde tespit edileceğini ve hasarın durumuna göre AFAD'ın vatandaşlara gereken yardımı sağlayacağını aktardı.

Deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadığını vurgulayan Kurum, sebebini bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmasından kaynaklandığını söyledi.

"Akşam itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verilecek"

Kurum ayrıca, akşam itibarıyla şehrin yüzde 95'ine elektrik verileceği bilgisini paylaştı. İçme suyuyla ilgili de birkaç kısmi içme suyu şebekesinde hasar olduğunu ancak suyu kesmeden çalışmaların bu gece itibarıyla bitirilmesinin planlandığını aktardı.

"Bugüne kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık"

Depremle ilgili yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten Kurum şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağlamış durumdayız. Gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerek millet bahçelerinde toplanma alanlarıyla deprem sürecini en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Yapacağımız 250 bin sosyal konut kapsamında Düzce'mize 1100 konut sözü vermiştik. Bu konutlarımızı da en kısa zamanda inşasını gerçekleştiriyoruz."

"İlçe belediyelerimize 4 milyon liralık yardım sağladık"

Kurum, ilçe belediyelerine vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi amacıyla toplamda 4 milyon lira yardım sağladıkları bilgisini paylaştı.