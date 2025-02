Bakan Kurum: 2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek bir afetzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'de Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldık"

6 Şubat'ta 14 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketi dediğimiz bir depremle sarsıldık, büyük acılar yaşadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren biz buradaydık. Zor bir süreç, gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir depremle sarsıldık. Her geldiğimde de burada yaşadıklarım tekrar film şeridi gibi gözlerimizin önüne geliyor. Biz kendimizi deprem bölgesine ait hissediyoruz. İlk günden beri sürekli buradayım. Yeniden bakan olduğumda yine ilk işim deprem bölgesine gelmek oldu. Beni görünce seviniyorlar. Kendi evlerinden akralarından biri gelmiş gibi o samimiyeti hissedebiliyorum.

"Verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için en büyük şeref"

Depremzede kardeşlerimiz için verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için en büyük şeref. Ekiplerle birlikte verdiğimiz mücadele apayrı. Biz gündüz duygularımızı yansıtamıyorduk. O yolların dili olsa konuşsa. 45 günde temel attık, 180 günde binaların inşasına başladık. İslahiye'nin yüzde 60'ı-70'i yıkıldı. 3'üncü gündü. Cumhurbaşkanımızı aradım "500 bin konutun yapılması gerekir" dedim. "Murat hazır ol bu devletin gücü de kuvveti de o konutları yapmaya yeter" dedi. Büyük motivasyon, umut oldu benim için.

"450 bin konutun tamamının inşasını başlattık"

Dünyada duymadım böyle bir depremi, böyle bir yıkımı. Konutlara, iş yerlerine, okullarına zarar verirken ekonomi ve istihdama da zarar verdi. Yurt dışından gelen mevkidaşlarımıza "Deprem üzerinden geçen 201 bin konutu teslim ettik" deyince bu sayılar doğru mu diye dinliyorlar. Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından enkazını kaldırmaları haftalarca sürdü. 450 bin konutun tamamının inşasını başlattık. Bu da bizim devletimizin gücüdür. Cumhurbaşkanımızın iradesini sahaya yansıtmasıdı.

"Ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz"

Anadolu Karanfili burada kardeşliği, yükselişi temsil eden bu projede Asrın Birlikteliği'ni ifade etmeye çalıştık. O umutlar yeşerdikçe, insanlarımızın yeni evlerinden oturunca bunu hissedince biz de motive oluyoruz. 11 ilde 3 bin 500 şantiyede ülke büyüklüğünde bir inşaat yürütüyoruz. İnşaatlarda 182 bin mimar, mühendis, işçi çalışıyor alın teri, emek döküyor. Niye? 1 dakika önce afetzede vatandaşımıza o evleri verebilmek için…

"2025 sonu geldiğinde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak"

24 Ocak'ta 201 bininci anahtarımızı teslim ettik. Tamamının inşaatı başlandı. 2025 sonu geldiğinde bizim hedefimiz evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Bunun için de ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Koordine halinde bir süreci yürütüyoruz. TOKİ'de yaşayan bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Evlerimizi de o hassasiyetle yapıyoruz.

"32 bin köy konutumuzu teslim ettik"

62 bin köy konutumuzun inşası başladı, 32 bin köy konutumuzu teslim ettik, 30 bin konutun da çalışmaları devam ediyor. Köydeki, kırsaldaki kalkınmayı da sağlayacak bir inanışla yapıyoruz. Örnek bir şehirleşme modeli olsun istiyoruz. Hepsine gidiyoruz. Bu projeyi de çok çok önemsiyoruz. Köyün, kırsalın daha çok güçlenmesini istiyoruz. Orada istihdam, üretim devam etsin istiyoruz. Çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar var. Konutunu alan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorum. Çok mutlular, onları öyle görünce yorgunluğumuz da kalmıyor.

"11 bin kilometre altyapı yapıyoruz"

Binadan ibaret görmüyoruz. Şehrin maneviyatını, kültürünü düşünmek zorundayız. 11 bin kilometre altyapı yapıyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak zorundayız. Tarihi eserlerimizi de ihya ediyoruz. Projeler bittiğinde Hatay eskisinden daha iyi olacak. Hatay Hataylıların olacak, Kahramanmaraş Kahramanmaraşlıların olacak. Her ilde kültürün bize emaneti neyse o emanetlerin hepsine sahip çıkıyoruz.

"Devletini takdir eden bir milletimiz var"

2 Temmuz'dan bu yana 80 kez deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirdim. Hemen hemen her hafta bir ilimize gidiyorum. Her il ile hemşehriyim. Adıyaman'a da 7 veya 8 kez geldim. Hem inşaatlarımızı geziyoruz hem ailelerimizi ziyaret ediyoruz. 2 çocuğunu kaybetmiş bir aileye gittim, eşinin kolu kendisinin de ayağı protez. Bize zor günde sahip çıktığınız için teşekkür ediyoruz diyor, dua ediyor. Devletini takdir eden bir milletimiz var.

"Muhalefet 450 bin konutun yapımını değil, maketini yapamaz"

Özgür Özel "deprem bölgesinde sınıfta kaldılar" diye bir açıklama yapmış. 201 bin konutun anahtarını teslim ediyoruz, konutların yüzde 45'i bitirilmiş durumda, onlar görmezden duymazdan gelmeye devam ediyorlar. 'Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır' dediler. Şimdi ne oldu biz 2 yıl bitmeden konutların yarısını yeslim ettik, bu yılın sonunda konutların hepsini bitireceğiz, evine girmeyen depremzede vatandaşımız kalmayacak inşallah. Muhalefetin bölgedeki belediye başkanları, milletvekilleri bize teşekkür ediyor. 450 bin konutun yapımını değil, maketini yapamazlar. Bu kadar adamı organize edemezler, birbirlerine düşerler. 25 yıldır yönettikleri belediyelerde bedava konut vereceğiz diyorlardı. Bedava bir tane konut yok. Niye yapmadınız? Hiçbir engelleme faaliyetimiz yok. Algı yapıyorlar. Gündemlerini farklı bir noktaya çekme arzusu içindeler. Kaç tane kentsel dönüşüm projeniz var? 1,5 milyon konutu sosyal konut olarak milletimize vermişiz. 25 senedir İzmir'i yönetiyorsun, 6-7 yılda Ankara'yı İstanbul'u yönetiyorsunuz ne yaptınız? Muhalefet 25 yıldır İzmir Körfezi'ni temizleyemedi. Güzel bir şey yapın da biz de alkışlayalım. Burdaki canların üstünden niye siyaset yapıyorsunuz ayıp değil mi?

"Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesi"

Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir. Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü yapalım diyoruz. İstanbul'da deprem olsa ne İstanbul ne Türkiye kaldırabilir. Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım dedik. Eser yok, hizmet yok. Sen gelecek kaygısı üzerinden İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i unuttun. Biz İzmir'i hiçbir zaman göz ardı etmedik. İzmir en kıymetli şehirlerimizden. Depremde Bayraklı'da adım atmadığımız mahalle kalmadı, verdiğimiz sözlerin hepsini tuttuk. İstanbul'da ulaşımı kısaltacağız diyenler metro yapmaya geldi mi yok. Bize gelen her türlü kentsel dönüşüm talebini biz karşılıyoruz.

CHP'nin projelere destek olma yerine köstek olmasından kaynaklı. 168 tane rezerv alanın tamamında vatandaşımızın bizden talebi neyse ona göre iş yapıyoruz. Çoğunluğu istiyorsa projeyi yapıyoruz. Böyle bir sorun sahada yok. Toplantı yapıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz, dairesi kadar daire alabileceğini söylüyoruz. Yüzde 70'inden onay alınca projeyi yapıyoruz. İkna, uzlaşma süreci zaman alıyor.

"303 bin sosyal konut projemiz var"

Yıl sonu itibarıyla 81 ilde konut projesini yapacağız. 81 il valiliğine genelge gönderdik. Deprem bölgesindeki kiracılarla ilgili ihtiyacı belirleyin bize gönderin dedik. Kiracı vatandaşlarımıza yıl sonu itibarıyla bu müjdeyi vermiş olacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için sayıyı biraz daha yüksek tutacağız. Evi olmayan kiracımız kalmayacak. 1,5 milyon konut yaptık bu çerçevede. 303 bin sosyal konut projemiz var. Yıl sonunda yeni projeye başlamış olacağız.

"İstanbul'da 39 ilçede örnek projeler yapıyoruz"

Yerinde dönüşüm her geçen gün üstüne koya koya sürüyor. Şuana kadar 907 bin bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm rakamı tamamlandı. 39 ilçede örnek projeler yapıyoruz. İstanbul'un her ilçesinden gelen talebi değerlendiriyoruz, projeleri yapmaya devam ediyoruz. Çoğunluğun kararına uyuyoruz. Görüşüyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Her projemiz bizim referansımızı artırıyor. Yaptığımız her proje de vatandaşımızın umudunu artırıyor. Hep birlikte bu işi yapmamız lazım. İstanbul'da acilen yenilenmesi gereken yüzlerce konutumuz var. Vatandaşlarımız "Yarısı Bizden" projesine başvursunlar. Enkazın altında bir yakınınız beklemek o kadar zor ki. Bu acıları bir daha yaşamayalım.