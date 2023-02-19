Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yarın ön seçimini yaptığımız konut alanlarımızla ilgili alanında uzman isimlerle bir araya geleceğiz.

Gaziantep'te 4 bin 500 konteynerin bin tanesi tamamlandı, yarın itibariyle vatandaşlarımızı almaya başlıyoruz.

7328 uzman ile 11 ilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz.

Gaziantep'te, 37 bin bağımsız bölümden oluşan 16 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve hasarlı olduğunu tespit ettik.

Bu sonuçlar kesin sonuçlar değil, vatandaşlarımız hasar tespit sonuçlarına itiraz edebilecektir.

11 ilde afet konut yapım seferberliğini yapacağız.

Deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesi tamamlandı. 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespiti yapıldı.

Deprem bölgesinde yeni konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...