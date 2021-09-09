Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan simge bir gün paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" sözlerine yer verdi.
18.00'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında" dedi..
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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