Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından terörle mücadeleyle ilgili bir açıklama yaptı.
"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" denilen açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2021
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/evowoQ1jVO
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