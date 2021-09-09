Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından terörle mücadeleyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" denilen açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.