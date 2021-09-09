Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metina'da MİT operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Temsili)]
MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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