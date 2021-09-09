Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.