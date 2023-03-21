Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan selde hayatını kaybeden hemşire ve kızı için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'daki selde hayatını kaybeden Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Koca, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Paylaşımında, "Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal’la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2023
Etiketler: Fahrettin Koca Adıyaman Sel
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