Bakan Koca, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Paylaşımında, "Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal’la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum.