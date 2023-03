Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Şimşek, görüşmenin ardından açıklama yapmadan parti genel merkezinden ayrıldı. Görüşmeyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

"AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü gündem değil"

Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesinin olağanüstü bir gündem olmadığını ifade eden Çelik, "Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Geçmişte beraber hükümetlerimizde görev yaptık. Kendisi aktif siyasetten ayrıldıktan sonra çok sık görüştüğümüz, çok değerli kardeşimiz, birikimi, vizyonu olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla bugün buraya gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Gayet normal bir gündem." dedi.

Mehmet Şimşek'in "aday olup olmayacağının" merak edildiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Ayrıca bazı sivil toplum örgütlerinde de sorumlulukları var. İş dünyasıyla ilgili yürüttüğü işler var. O sebeple Mehmet Şimşek Bey, aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasi hayattan ayrılırken zaten kararının bu olduğunu ifade etmişti. Ondan sonra da meşguliyetleri arttı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli danışmanlıklar yapıyor.

Dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti ama Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla Mehmet Bey'le ilgili olağanüstü bir durum yok. Mehmet Bey zaten buraya gelip giden bir arkadaşımız. Kendisi dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti düşünmüyor.

Bugünkü görüşme çerçevesi aynı zamanda, 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti politikaları olsun, hükümet politikaları olsun, ekonomi politikaları olsun bu konuda uygun göreceği politikalara destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, katkı sağlamaya hazırım' dediği bir çerçeve. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edilen her konuda destek vermeye hazır olduğunu beyan etti."

"Kendisi aktif siyaseti zaten bırakmıştı, bu kararına devam ediyor"

Ömer Çelik, Şimşek'e herhangi bir teklifte bulunulup bulunulmadığının sorulması üzerine, "Hayır, görüşme yapıldı kendisi eğer aktif siyaseti arzu etseydi tabii ki partimizin bütün mekanizmaları Mehmet Bey'e açıktır. Görevlerimiz açıktır ama kendisi aktif siyaseti zaten bırakmıştı, bu kararına devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şimşek'i aktif siyasete davet edip etmediği sorusuna karşılık Çelik, "Çıkan haberleri okuyorum, 'Bakanlık teklif edildi, yardımcılık teklif edildi', böyle somutlaştırılan bir konu yok. Mehmet Bey, şu anda yürüttüğü görevlere devam ediyor. Aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. 'Memleketime katkı sağlamak için elimden ne gelirse, AK Parti, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız açısından ben buna hazırım' dedi." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in seçim beyannamesinin yazımına desteğinin sorulması üzerine Çelik, "Beyanname konusunda çalışan arkadaşlarımız, ekonomi kurullarımızda, bakanlıklarımızda görev yapmış arkadaşlarımız. Tabii ki Mehmet Bey'in görüşlerinin de her zaman alınacağı platformlar açıktır." dedi.

"İstenen katkıları vermeye her zaman hazırım"

Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim.

Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım.

Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."