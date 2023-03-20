Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık teklifi Meclis'e sunuldu
AK Parti, sağlık hizmetleri ve optisyenlere ilişkin çalışmalarını tamamladı. 38 maddelik teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme önümüzdeki günlerde Sağlık Komisyonu'nda ele alınacak.
Teklife göre; ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu uygulamalara öncelik verilecek.
Aile hekimliklerinde koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak.
Böylece bu konudaki hizmetlere kolayca erişim sağlanarak belirli yaş aralığında tüm çocukların düzenli diş kontrolünün yapılabilmesi mümkün olacak.
Teklifte yaşlılara da ayrıca parantez açıldı. Yaşlılar, sağlık hizmetlerinde yakından takip edilecek, yaşlı sağlığı konusunda tedbirler artırılacak.
Düzenleme ile Meslek odalarına üye olmayan optisyen ve gözlükçüler de mesleki faaliyette bulunamayacak.
Etiketler: Sağlık Çalışanları TBMM TBMM Komisyonları
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