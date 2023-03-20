Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Türkiye'nin dört bir yanından katkı sağlamak adına sivil ve askerlerin kentte bulunduğunu ifade eden Kirişci, "Bunlarla beraber bizim de kamu olarak özellikle DSİ'ye ait 98 iş makinesi, 55 arazöz, 150 orman çalışanımız, 225 DSİ çalışanımız sahada birebir hizmet veriyorlar. İhtiyaç olduğunda bu sayıların artırılması mümkün. Ama şu anda bir yeterlilik durumu olduğunu görüyoruz" dedi.

"Dere üstünün açılması çalışmalarını süratle tamamlayacağız"

Kirişci, balçığın ve yüzeyin temizlenmesi konusunda arazözlerin önemli katkı sağladığını söyleyerek, şunları anlattı:

"DSİ sahip olduğu güçlü ve geniş makineleriyle bu hadiseye damgasını vuran 3 derenin çalışılması konusunda, bir daha taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun bir gayretin içerisindeler. Gerçekten bunun kabul edilebilir yanı yok. Bu derelerin kesinlikle ve kesinlikle bir genişlik olarak yeterli olması, iki üstlerinin açık olması ve asla kapatılmaması çok çok önemli. Tabii ki ondan sonra da derenin geçtiği havzalardaki diğer yapılması gerekenler."

DSİ'nin çalışmalarına büyük bir süratle devam ettiğini aktaran Kirişci, "Vatandaşlarımızın özellikle bu konuda anlayış göstermelerini bekliyoruz. Bu derelerin üstü açılırken ister istemez kendi iş yerlerinin veya konutlarının önünden geçen derelerle ilgili bir rahatsızlık hissetmesinler. Çünkü buradaki sular eğer temizlenir, arıtılır ve güzelce bakılırsa aslında kendi coğrafyalarına ve lokasyonlarına çok büyük değer katar. Buradan hareketle de yaklaşık 1200 metrelik Sırrın Deresi üzerinde, yine 800 metrelik Karakoyun Deresi üzerinde dere üstünün açılması çalışmalarını inşallah süratle tamamlayacağız" dedi.

Sıfırdan yeni projelendirme

Bakan Kirişci, Bakanlık olarak bundan sonra yapacakları çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bundan sonra yapmak istediğimiz kesinlikle ve kesinlikle bu derelerin hem genişlikleri hem de derelerin güzergahları hem de bu derelerin şu anda belirli alt geçitlerin altından veya binaların yanından geçiyor olmasını dikkate alarak tamamıyla dereleri rahatlatacak sıfırdan yeni bir projelendirme çalışmasının içerisindeyiz. Bu da Şanlıurfa'mıza, bütün bu yaşanılan üzücü hadiselerden sonra onları mutlu edecek ve onları memnun edecek bir çalışma olacak. Bu çalışmalar tamamlandığında da inanıyorum ki bir daha bu tür taşkınlar olmayacak."

Tarımsal üretimle ilgili Kirişci, kayıplara yönelik il ve ilçe müdürlüklerinin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Vahit Kirişci, yağışların son birkaç saat öncesine kadar devam ettiğini belirterek, "Yağışların tamamlanmasıyla biz bilhassa buğday, arpa ve mercimek gibi baklagil bitkilerinin içerisinde olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarımızı yapmış olacağız" dedi.

Vatandaşların ifadeleri doğrultusunda ve sonrasında da tespit çalışmalarında büyükbaş ve küçükbaş ile arılı kovanlardaki tespitlerinin sürdüğünü kaydeden Kirişci, sözlerini, "Çok önemli sayılabilecek, ülkenin gıda güvenliğini riske edecek herhangi bir gelişme bizim ön tespitlerimiz olarak söz konusu değildir. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Bir daha inşallah bunlar yaşanmasın diyoruz. Şanlıurfa'mıza, Adıyaman'ımıza ve ülkemize geçmiş olsun diyorum" diye tamamladı.