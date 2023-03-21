Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ev ve iş yerleri ağır ve orta hasar gören depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğal gaz borçları Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile silindi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan fatura borçlarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan karşılanmasına karar verildi.

Depremzedelerin yine 6 Şubat'a kadar olan elektrik ve doğalgaz borçlarından kaynaklı dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

Yeni faturaların ödemesi uzatıldı

Yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile de Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek.