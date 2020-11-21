Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Artış kontrol altında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da alınan önlemlerin sonuç verdiğini belirterek, "Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı" dedi.
Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.
İSTANBUL sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı. pic.twitter.com/niiBueGeVf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020
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