Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle paylaştığı fotarafıyla, vatandaşlardan "biz evdeyiz" paylaşımı istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."