Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, vatandaşlardan 'biz evdeyiz' paylaşımı istedi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle paylaştığı fotarafıyla, vatandaşlardan "biz evdeyiz" paylaşımı istedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."
En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz. #bizevdeyiz pic.twitter.com/ZNapMn4r22— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2020
Etiketler: Koronavirüs Fahrettin Koca
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