Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan "Dünya Diş Hekimliği Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Koca, "Eğitimleri, teknoloji kullanımına hâkimiyetleri ve hastalara yaklaşımdaki titizlikleriyle diş hekimlerimiz, hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini veriyor. Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemler yaygınlaşıyor. Diş Hekimleri Gününü ve bu başarıları hepimiz adına kutluyorum" dedi.
Eğitimleri, teknoloji kullanımına hâkimiyetleri ve hastalara yaklaşımdaki titizlikleriyle diş hekimlerimiz, hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini veriyor. Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemler yaygınlaşıyor. Diş Hekimleri Gününü ve bu başarıları hepimiz adına kutluyorum. pic.twitter.com/6g9OhhNnIJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2021
Etiketler: Ağız ve Diş Bakımı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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