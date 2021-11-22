Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
24 bin 856 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
Covid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun. pic.twitter.com/HzYiAG8ase— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2021
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