Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Koca, "Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." dedi.
Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova.
En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur.
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