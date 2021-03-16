Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova.

En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur.

Ayrıntılar geliyor...