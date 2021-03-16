Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terörist başının sağlık durumuyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadaki asılsız iddialara yanıt verdi. Başsavcılık, Öcalan'ın hayatta ve sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.
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