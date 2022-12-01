Türkiye-Gambiya 2. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı Ankara'da yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh başkanlığında sürdürülen görüşmeler sonrasında, KEK 2. Dönem Protokolü imzalandı.

Koca, Sağlık Bakanlığında düzenlenen imza töreninde, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Gambiya ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiğini söyledi.

"Türkiye-Afrika ticaret hacmi, 2003 yılında 5,4 milyar dolar seviyesinde iken, bu rakam 2021 yılında 34,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönem zarfında, kıtaya ihracatımız 2,1 milyar dolardan 21,2 milyar dolara çıkmıştır. Kıtadan yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 13,3 milyar dolara erişmiştir." bilgisini paylaşan Koca, Afrika'daki yatırımların piyasa değerinin 6 milyar dolara, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısının 1800'e, ekonomik büyüklüğün ise 83 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, "Afrika'nın 44 ülkesinde büyükelçiliğimiz, 31 ülkesinde ise ticaret müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları (THY) kıta genelinde 62 noktaya uçmaktadır." ifadelerini kullandı.

Afrika ile ticari ortaklığın yanı sıra insani yardım kapsamında da faaliyetler yürüttüklerini aktaran Koca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015'te 17 milyon dolar seviyesindeyken, 2021'de Kovid-19 salgınına rağmen 70 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"İkili ticaretin, ülkelerimizin potansiyellerini yansıtan bir seviyeye yükseltilebilmesi amacıyla ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesi çalışmalarına hız kazandırılarak, bu yönde somut girişimlerde bulunulması önem taşımaktadır. Gelişmeye muhtaç bir seviyede bulunan müteahhitlik ve yatırım ilişkilerimizi, THY uçuşlarının sağladığı avantajı da değerlendirerek, özel sektörlerimiz arasında artan temaslarla destekleyeceğiz. Mutabakata varılan konularda alınan kararlar hızla hayata geçirilecek."

"Daha fazla Gambiyalı hastayı ülkemizde tedavi etmekten memnuniyet duyacağız"

Bakan Koca, Türkiye'nin, uluslararası sağlık hizmetlerinde rekabetçi kamu ve özel sağlık tesisleriyle nitelikli insan gücüyle yüksek teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesiyle sağlığın küresel yıldızı olduğunu belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi kapasitemizi, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde deklare edilen 'Health Türkiye' çatı markası adı altında tüm dünyaya duyurmaya başladık. Health Türkiye ile ülkemizi tercih eden sağlık turistleri, ihtiyaç duydukları kaliteli sağlık hizmetlerine tek bir platform üzerinden artık kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Türkiye'de sağlık hizmeti almak isteyen yabancı misafirlerimize Uluslararası Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi ile 7 gün 24 saat birçok dilde daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Onların uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap vererek, şikayet ve anlaşmazlıkların çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. THY'nin ülkelerimiz arasındaki uçuş imkanlarından da faydalanarak daha fazla Gambiyalı hastayı ülkemizde tedavi etmekten memnuniyet duyacağız."

Uluslararası sağlık meslek eğitimleri düzenlediklerini de anımsatan Koca, yakın zamanda uzmanlık alanlarına göre, yabancı sağlık personelinin Türkiye'de eğitimler için misafir edileceğini söyledi. Koca, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Akademi aracılığıyla sağlık turizmi sektöründe rol alan her meslek grubu için eğitim planladıklarının altını çizdi.

"Türkiye, özellikle turizm alanında en çok tercih edilen ülkelerden biri haline geldi"

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, THY'nin Başkent Banjul'a doğrudan seferleri başladığından beri iki ülke ilişkilerindeki ivmenin hızlandığını, her alanda gelişme gösterdiğini belirterek, "Türkiye, özellikle turizm alanında en çok tercih edilen ülkelerden biri haline geldi." dedi.

Türk hükümetinin uzun yıllardır Gambiya'yı her alanda desteklediğini vurgulayan Samateh, sağlık turizmi konusunda da birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

İki ülke bakanları tarafından imzalanan KEK Protokolü'nde ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Sahraaltı Afrika ile gündemdeki ticari konular ile enerji, turizm, sağlık, tarım ve ulaştırma alanları başta olmak üzere, ekonomik ve teknik iş birliği başlıkları yer alıyor.

Toplantılar sonucunda, ayrıca iki ülke sağlık bakanlıkları arasında "Ortak Çalışma Grubu" oluşturulması konusunda mutabık kalındı.