Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Eski Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Jeffrey, bakanlıkta bir araya geldi.
Etiketler: ABD Hulusi Akar Son Dakika
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