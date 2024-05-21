Bakan Koca: 'Onaylı randevu' sistemi ile randevuya katılım oranı arttı

Hastanelerde onaylı randevu sistemi, 13 Mayıs Pazartesi günü başladı. Yeni sistem, randevuya katılım oranını artırdı.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi:

"Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim."

"Bir aylık sonuçları gelecek ay açıklayacağız"

Bakan Koca, yeni sistemin Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirileceğini söyledi.

Koca, "Bir aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız. Bütün medyaya açık bir şekilde değerlendirme sonuçlarını açıklamış olacağız. Buradaki esas gündemimiz vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, hastanelerde branş bazlı değerlendirmeler yapıldığını da hatırlatarak şöyle konuştu:

"Hem illerimizde hem hastanelerimizde, başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz."

Randevudan bir gün önce onay verilmesi gerekiyor

Onaylı Randevu Sistemi'nde sağlık kuruluşları, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya ALO 182 çağrı merkezinde randevu oluşturulabiliyor.

Randevudan bir gün önce, saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekiyor.